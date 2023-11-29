Иордания отвергает сценарий повторной оккупации сектора Газа

Король государства Абдалла II подчеркнул, что стабильности и безопасности на Ближнем Востоке можно достигнуть только через восстановление законных национальных прав палестинцев

БЕЙРУТ, 29 ноября. /ТАСС/. Безопасность и стабильность на Ближнем Востоке не могут быть достигнуты за счет военных решений, путь к миру лежит через восстановление законных национальных прав палестинцев. Об этом заявил король Иордании Абдалла II в своем послании по случаю отмечаемого в среду международного дня солидарности с палестинским народом.

"Иордания отвергает сценарий повторной оккупации сектора Газы и планы создания там буферных зон, а также подтверждает свое полное неприятие любых попыток разделения Западного берега реки Иордан и сектора Газа, которые являются территориями единого палестинского государства", - указывается в тексте послания, которое приводит агентство Petra.

В нем отмечается, что "варварская агрессия, унесшая жизни тысяч невинных людей, в том числе детей и женщин является вызовом общечеловеческим ценностям и должна быть немедленно прекращена". "Мы не можем мириться с военными преступлениями Израиля, который лишает палестинское население воды, продовольствия, лекарств и электричества, - подчеркивается в послании иорданского монарха. - Со стороны международного сообщества требуются решительные шаги по активизации деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ".

Международный день солидарности с палестинским народом был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 1977 года с целью объединения усилий, направленных на обеспечение права палестинского народа на создание независимого государства и возвращение беженцев.

Дата 29 ноября была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1947 году ГА ООН приняла один из ключевых документов по палестино-израильскому урегулированию - резолюцию 181 о создании на территории Палестины двух государств - арабского и еврейского с сохранением особого международного статуса Иерусалима.