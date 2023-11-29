ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные Голанские высоты

За документ проголосовала 91 страна, включая Россию, Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН во вторник приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные Голанские высоты. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

За документ проголосовала 91 страна, включая Россию, Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию. Восемь государств, в том числе США и Великобритания, выступили против, еще 62 страны воздержались. Соавторами резолюции выступили в том числе Алжир, Венесуэла, Египет, Иордания, Ирак, Катар, КНДР, Куба, Кувейт, Ливан, Мавритания, ОАЭ, Сирия, Тунис.

Документ состоит из восьми пунктов, первым из которых является заявление о том, что Израиль до сих пор не выполнил резолюцию 497 СБ ООН от 1981 года, которая требует отмены страной закона, устанавливающего израильскую юрисдикцию над Голанскими высотами. Помимо этого, в резолюции содержится требование, "чтобы Израиль ушел со всех оккупированных сирийских Голан к линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года, во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности". Также в резолюции есть указание на то, что "продолжающаяся оккупация сирийских Голан и их фактическая аннексия являются камнем преткновения на пути к достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе".

Кроме того, ГА ООН "призывает Израиль возобновить переговоры на сирийском и ливанском направлениях и уважать обязательства и гарантии, согласованные в ходе ранее проведенных переговоров", и "просит генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее 79-й сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции".

Принадлежавшие Сирии Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.