FT: высокопоставленная сотрудница ЦРУ поддержала в соцсетях Палестину

Издание отметило, что позже чиновница удалила этот пост, а также более давние публикации на эту тему

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Второй заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США опубликовала пост в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской), в котором выразила поддержку Палестине. Об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT).

Фотография с мужчиной, который держит палестинский флаг, была размещена 21 октября. Издание заявило, что не стало раскрывать имя сотрудницы после того, как ЦРУ выразило озабоченность относительно ее безопасности. Отмечается, что позже чиновница удалила этот пост, а также более давние публикации в поддержку Палестины.

Как отметила FT со ссылкой на бывших агентов западных спецслужб, подобные публичные высказывания со стороны высокопоставленных сотрудников ЦРУ по каким-либо актуальным политическим темам допускаются крайне редко. Издание предположило, что эта ситуация подтверждает наличие напряженности в администрации президента США Джо Байдена по поводу позиции Вашингтона в палестино-израильском конфликте. Несколько чиновников Белого дома и Госдепартамента считают, что Соединенным Штатам следует прикладывать больше усилий для достижения перемирия в секторе Газа.

В ЦРУ заявили FT, что личные взгляды сотрудников не влияют на работу самого ведомства. "Сотрудники ЦРУ привержены аналитической объективности, которая лежит в основе деятельности ведомства. Сотрудники ЦРУ могут иметь личные взгляды, но это не уменьшает их приверженность или приверженность ЦРУ непредвзятому анализу", - сказано в заявлении.