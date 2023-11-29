США считают, что ХАМАС в ситуации с заложниками не оказывает давление на Вашингтон

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что в октябре радикальное движение освободило двух американок, а 26 ноября отпустило четырехлетнюю девочку с американским Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. США считают, что отсутствие американских граждан в числе последних освобожденных заложников не означает, что радикальное палестинское движение ХАМАС пытается оказывать давление на Вашингтон. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на борту президентского самолета, направляющегося в Денвер, штат Колорадо, где запланировано выступление американского лидера Джо Байдена.

"Нет никаких указаний на то, что ХАМАС, удерживая американцев, пытается оказывать какое-либо давление", - заявил Кирби, напомнив, что в октябре ХАМАС освободило двух гражданок США, а 26 ноября отпустило четырехлетнюю девочку с американским гражданством. "Так что никаких указаний на то, что ХАМАС в вопросе американских граждан ведет какую-либо игру, нет", - подчеркнул представитель Белого дома.

Кирби заявил, что радикальное движение удерживает небольшое число заложников, являющихся американскими гражданами, а группа заложников, подлежащих освобождению, согласно достигнутым договоренностям, "еще меньше". "Кроме того, у нас нет оснований полагать, что ХАМАС может моментально получить прямой доступ к любому [заложнику] или что все американские заложники удерживаются ХАМАС. И уж точно [нет данных о том], что они все содержатся в одном месте", - отметил представитель Белого дома.

"Мы знаем, что ХАМАС может получить доступ ко всем заложникам, если захочет этого и если у него будет такая возможность. И мы продолжим оказывать максимально возможное давление с тем, чтобы освободить этих американцев", - заявил он.