Красный Крест содействовал освобождению 11 палестинских заключенных

В комитете отметили, что не участвовали в переговорах, которые привели к этой операции

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) оказал содействие в освобождении 11 палестинских заключенных. Об этом женевская штаб-квартира гуманитарной организации сообщила на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"В роли нейтрального посредника мы только что содействовали освобождению 11 палестинских заключенных и их переводу в Рамаллу", - говорится в заявлении. МККК также отметил, что не участвовал в переговорах, которые привели к этой операции.

Красный Крест ранее сообщил о содействии в освобождении 12 заложников, удерживавшихся в секторе Газа.