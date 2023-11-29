Al Jazeera: армия Израиля штурмует город Дженин на Западном берегу реки Иордан

По данным издания, ЦАХАЛ разместила в центре города более 50 единиц бронетехники и по меньшей мере четыре военных бульдозера

ДУБАЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует Дженин на Западном берегу реки Иордан, пять палестинцев ранены. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera, отмечая также, что израильские солдаты берут в осаду местные больницы и проводят рейды в жилых кварталах.

Телеканал заявил, что "оккупационная [израильская] армия начала масштабную военную операцию в Дженине, разместив в центре города более 50 единиц бронетехники и по меньшей мере четыре военных бульдозера". Солдаты ЦАХАЛ проводят рейды и аресты в жилых домах, в некоторых районах ведут перестрелку с силами палестинского сопротивления, не менее пяти палестинских граждан были ранены во время штурма лагеря беженцев израильскими войсками.

Al Jazeera сообщает, что израильские военные окружили и блокируют входы в три главные больницы Дженина. По данным телеканала, "оккупационная [израильская] армия штурмует дворы больниц города и берет их в осаду, разрушая медицинские учреждения", кроме того, солдаты препятствуют движению машин скорой помощи, не давая им выезжать к раненым.