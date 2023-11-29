NBC: ЦРУ предостерегло сотрудников от политических постов о Палестине в соцсетях

Как отмечает телеканал, рекомендации ведомства прозвучали на фоне усиливающихся разногласий внутри американского правительства по поводу политики президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предостерегло сотрудников от публикации политических сообщений в социальных сетях после того, как второй заместитель ЦРУ опубликовала пост в поддержку Палестины. Об этом сообщил во вторник телеканал NBC News со ссылкой на электронное письмо сотрудникам ведомства.

Как отмечает телеканал, "данные наставления ЦРУ" прозвучали на фоне усиливающихся разногласий внутри американского правительства по поводу политики президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке. Сотни служащих федерального правительства, уточняет NBS News, выступают с требованием добиться постоянного прекращения огня для защиты палестинцев в секторе Газа.

Ранее британская газета The Financial Times (FT) информировала, что второй заместитель директора ЦРУ США опубликовала пост в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской), в котором выразила поддержку Палестине. Фотография с мужчиной, который держит палестинский флаг, была размещена 21 октября. Издание заявило, что не стало раскрывать имя сотрудницы после того, как ЦРУ выразило озабоченность относительно ее безопасности.

Как отметила FT со ссылкой на бывших агентов западных спецслужб, подобные публичные высказывания со стороны высокопоставленных сотрудников ЦРУ по каким-либо актуальным политическим темам допускаются крайне редко.