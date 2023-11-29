Николас Мадуро предложил Джо Байдену снять все санкции с Венесуэлы

Президент республики подчеркнул готовность всех секторов страны к началу нового периода двусторонних отношений с США

КАРАКАС, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к президенту США Джо Байдену с предложением окончательно и полностью отменить все санкции и начать новый период двусторонних отношений.

"Вся Венесуэла согласна с требованием окончательно и полностью отменить все экономические санкции и открыть новый период, новую эру отношений уважения и сотрудничества на самом высоком уровне между Соединенными Штатами Америки и Венесуэлой", - заявил во вторник президент, обращаясь к президенту США Джо Байдену на национальном совете по продуктивной экономике, который транслировался телеканалом Venezolana de Televisión.

Мадуро подчеркнул готовность и согласие "всех политических, религиозных, экономических, культурных и социальных секторов Венесуэлы" к развитию "новых отношений уважения с США".