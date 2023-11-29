29 ноября, 00:56
Палестино-израильский конфликт

В Таиланде сообщили об освобождении палестинскими радикалами двух соотечественников

В таиландском МИД уточнили, что граждане прибыли в медицинский центр "Шамир"

БАНГКОК, 29 ноября. /ТАСС/. Двое граждан Таиланда вошли в пятую группу освобожденных 12 заложников, которые покинули сектор Газа. Об этом сообщил таиландский МИД.

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"Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Панпри Пхиттханукон приветствовал освобожденных двух заложников, которые только что прибыли в медицинский центр "Шамир", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, в общей сложности палестинские радикалы освободили 19 таиландских граждан.

Пресс-служба израильской армии ранее сообщила, что пятая группа освобожденных из сектора Газа заложников прибыла на израильскую территорию. В нее вошли 10 израильтян и 2 иностранных гражданина. 

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