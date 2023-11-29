Fox: США заметили иранский беспилотник рядом с авианосцем Eisenhower

По информации телеканала, БПЛА пролетел вблизи военного судна в Персидском заливе, проигнорировав многочисленные предупреждения

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. США заметили якобы принадлежащий Ирану беспилотник рядом со своим авианосцем в Персидской заливе. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника.

По его данным, иранский дрон пролетел вблизи с авианосцем Eisenhower в Персидском заливе. Как отмечает чиновник, беспилотник проигнорировал многочисленные предупреждения. Американские военные считают этот инцидент небезопасным.

Ранее иранское агентство Fars информировало, что Военно-морские силы Ирана с помощью различных разведывательных систем следят за авианосной ударной группой ВМС США Eisenhower, которая вошла в воды Персидского залива. Как отмечает Fars со ссылкой на заявления армейского командования и высокопоставленных чиновников Ирана, присутствие авианосной группы Eisenhower "вызывает напряженность и неуверенность в регионе", страны которого способны обеспечить безопасность без иностранного вмешательства.

Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США сообщило, что 26 ноября авианосная группа ВМС США Eisenhower завершила переход через Ормузский пролив и вошла в воды Персидского залива. Как отмечается, группа патрулирует территорию, чтобы обеспечить свободу судоходства на ключевых международных водных путях.

В США в октябре сообщили об отправке в восточную часть Средиземного моря авианосных ударных групп во главе с авианосцами Dwight Eisenhower и Gerald Ford в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.