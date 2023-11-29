WP: должностные лица Израиля ожидают продления гуманитарной паузы в Газе

По сведениям источника газеты, в еврейском государстве к вечеру ожидают освобождения большей части детей и 20-30 женщин

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Израильские должностные лица ожидают, что гуманитарная пауза на территории сектора Газа продлится на два или три дня, возможны также дальнейшие договоренности. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Мы ожидаем, что после завтрашнего дня в течение еще двух-трех дней будут освобождать заложников и будет гуманитарная пауза, после этого мы или продолжим операции в Газе, или, возможно, будут достигнуты дальнейшие договоренности", - приводятся в публикации слова израильского чиновника.

По сведениям источника, в еврейском государстве ожидают к вечеру среды освобождения новых заложников: большей части детей и 20-30 женщин. Как отмечается в материале, "Израиль готов продлевать паузу, пока продолжают освобождать этих женщин по 10 за раз". В этом случае, по словам данного должностного лица, власти еврейского государства готовы будут "рассмотреть предложение [радикального движения] ХАМАС расширить обмены, включив в них мужчин и израильских солдат". В еврейском государстве не считают, что это "приведет к прекращению огня на постоянной основе".

Как заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Вашингтон намерен работать с властями Египта, Израиля и Катара над продлением гуманитарной паузы в секторе Газа.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. 27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных.