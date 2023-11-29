ЦАХАЛ заявил о намерении сделать все для освобождения оставшихся заложников

Эта цель будет достигнута путем перемирия или продолжения боевых действий, отметил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля заявила, что все заложники, захваченные радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября, будут возвращены домой или в рамках соглашения о перемирии, или в ходе боевых действий.

Соответствующее заявление официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари было опубликовано на странице армейской пресс-службы в социальной сети X (ранее Twitter).

"Мы сделаем все для того, чтобы вернуть всех заложников домой, в рамках перемирия или путем продолжения боевых действий", - сказал он.

Также Хагари обвинил удерживающее заложников в Газе ХАМАС в жестокости и призвал весь мир "присоединить свой голос к голосу Израиля, призывающего немедленно отпустить всех остающихся в плену израильтян".

Ранее в ЦАХАЛ уже заявляли, что не намерены останавливаться, пока все удерживаемые ХАМАС заложники не будут освобождены.