Al Jazeera: в Дженине при штурме Израиля трое палестинцев получили ранения

По информации телеканала, они пострадали в результате столкновений сил сопротивления анклава с солдатами ЦАХАЛ

ДУБАЙ, 29 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере трое палестинцев получили ранения в результате штурма лагеря беженцев силами израильской армии. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, трое палестинцев получили ранения во время столкновений сил палестинского сопротивления с солдатами израильских войск во время штурма города и лагеря беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

Ранее телеканал сообщал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную военную операцию в Дженине, разместив в центре города более 50 единиц бронетехники и по меньшей мере четыре военных бульдозера. Al Jazeera отмечала, что солдаты ЦАХАЛ окружают больницы, проводят рейды и аресты в жилых домах, вступают в столкновения с силами палестинского сопротивления. Также сообщалось о пяти пострадавших во время штурма и о шести арестованных, одного из которых военные задержали на пороге больницы, куда его с ранениями привезла машина скорой помощи.