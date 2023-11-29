Лидер Сальвадора запросит отпуск у парламента на время предвыборной кампании до 2024 года

Найиб Букеле также во время встречи с членами кабмина запросил у генпрокурора расследование деятельности всех министров за период их работы в правительстве

ГАВАНА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Сальвадора Найиб Букеле во вторник заявил, что намерен в ближайшие дни запросить отпуск у парламента страны, чтобы сосредоточиться на своей предвыборной кампании до февраля 2024 года.

"Через несколько дней я попрошу у Законодательной ассамблеи отпуск для участия в [предвыборной] кампании и не буду исполнять обязанности президента", - сказал глава государства, выступление которого транслировалось на его странице в соцсети X (ранее Twitter). Он не объявил, кто будет исполнять обязанности президента.

Букеле также во время встречи с членами кабмина запросил у генерального прокурора расследование деятельности всех министров за период их работы в правительстве. "Я хочу публично попросить, чтобы деятельность всех, кто здесь находится, была расследована в полном объеме. Я думаю, что с этим не возникнет никаких проблем", - добавил он.

Букеле, победивший на выборах 3 февраля 2019 года, вступил в должность президента 1 июня того же года. Политик родился в 1981 году. Он стал самым молодым главой государства в новейшей истории Сальвадора. В сентябре 2021 года конституционное отделение Верховного суда Сальвадора постановило, что глава государства может выставить кандидатуру на выборах 2024 года, несмотря на то, что конституция республики запрещает переизбрание на второй срок подряд.