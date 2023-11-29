СМИ: 12 освобожденных ХАМАС заложников доставили в израильские больницы

Там они встретятся со своими семьями, отметило издание Yedioth Ahronoth

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Освобожденных палестинской радикальной группировкой ХАМАС 12 заложников, среди которых 10 израильтян и два гражданина Таиланда, доставили вертолетами ЦАХАЛ в больницы на территории Израиля, где они пройдут медицинское обследование и воссоединятся со своими семьями.

Об этом сообщило израильское издание Yedioth Ahronoth.

В свою очередь, газета The Jerusalem Post информировала, что боевики ХАМАС передали заложников представителям общества Красного Креста в Газе возле КПП "Рафах" и затем попали на территорию Израиля через КПП "Керем-Шалом".

ХАМАС опубликовало кадры передачи, на которых видно, как освобождаемые заложники идут в окружении вооруженных террористов в масках. Общее число освобожденных радикалами за последние дни заложников достигло 86, отмечает издание.