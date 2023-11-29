СМИ: Израиль может рассмотреть продление перемирия более чем на 10 дней

По данным газеты Yedioth Ahronoth, в настоящее время разговоров о прекращении огня дольше обозначенного срока нет, но если оно появится, то будет вынесено на обсуждение правительства

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Израиль может рассмотреть варианты продления режима прекращения огня более чем на 10 дней, если появятся конкретные предложения, но пока их нет. Об этом пишет электронная версия газеты Yedioth Ahronoth со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

"Если удастся освободить как можно больше заложников за 10 дней, то это превосходно. Никто не отступит от цели войны, никто не согласится на такую абсурдную вещь, как демобилизация. Мы уже видели, что значит полагаться на международные силы", - сказал чиновник.

По его словам, в настоящее время нет никаких разговоров о продлении режима прекращения огня сверх обозначенных 10 дней. "Если будет конкретное предложение, то оно будет вынесено на обсуждение кабинета министров и правительства, но на данный момент такого нет. Если покажется, что есть важное предложение, мы его рассмотрим", - приводит издание его слова.

Прибывшая в Израиль пятая по счету группа заложников была освобождена 28 ноября с учетом этой оговорки в соглашении, за счет чего прекращение огня было продлено еще минимум на сутки. Кроме того, Израиль также получил новый список удерживаемых в секторе Газа, которых палестинское радикальное движение ХАМАС освободит в среду.