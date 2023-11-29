Премьер Японии намерен посетить конференцию по климату в Дубае

По данным агентства Kyodo, Фумио Кисида может принять участие в работе конференции 1 и 2 декабря

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в ходе дебатов в парламенте страны о намерении посетить Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае.

"Для нас важно рассказать о достижениях Японии и призвать другие государства к выполнению поставленных задач", - подчеркнул глава правительства. По данным агентства Kyodo, Кисида может принять участие в работе конференции 1 и 2 декабря.

28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.