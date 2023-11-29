Yonhap: Южная Корея может восстановить свой сторожевой пост на границе с КНДР

Военные Республики Корея собираются восстановить пост в демилитаризованной зоне в ответ на действия Северной Кореи

СЕУЛ, 29 ноября. /ТАСС/. Военные Республики Корея рассматривают возможность возобновить военное использование одного из постов в демилитаризованной зоне на границе с КНДР в качестве ответной меры. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Согласно соглашению о снижении напряженности 2018 года, Республика Корея и КНДР разрушили по 10 сторожевых постов на границе, но сохранили по 1 в качестве объектов исторического значения. По информации Yonhap, в Сеуле рассматривают возможность возобновить использование в военных целях оставшегося сторожевого поста. Он расположен в уезде Косон на востоке страны, этот пост был создан одним из первых после Корейской войны.

"По сравнению с 10 другими разрушенными постами этот будет относительно легко восстановить, поскольку его не тронули. Кроме того, объект расположен в стратегически важном регионе", - сказал источник агентства среди военных. Южнокорейская сторона готовит оборудование и оружие для создания временных наблюдательных пунктов. Помимо разрушенных постов, у Республики Корея и КНДР в демилитаризованной зоне есть 50 и 150 сторожевых постов соответственно, указывает Yonhap.

В понедельник в эфире телеканала KBS1 заместитель начальника управления национальной безопасности президентской администрации Ким Тхэ Хё ответил утвердительно на вопрос о том, планирует ли Сеул восстановить собственные сторожевые посты в ответ на действия КНДР.

21 ноября КНДР успешно запустила первый разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1". В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. Эта мера касалась положения о бесполетных зонах. 23 ноября в Минобороны КНДР заявили, что больше не будут соблюдать все соглашение и возобновят применение мер, запрещенных документом.

27 ноября южнокорейские военные сообщили, что КНДР занимается восстановлением сторожевых постов в демилитаризованной зоне. В частности, на одном из снимков запечатлено, предположительно, развертывание безоткатного орудия. Помимо этого, военнослужащие КНДР в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне с конца прошлой недели вооружены пистолетами.