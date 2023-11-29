Япония не ожидает участия России в Expo-2025

Генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно уточнил, что на выставке не будет представителей РФ, если ситуация на Украине не изменится

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Японии исходят из того, что если ситуация на Украине не изменится, Россия не будет принимать участие во всемирной выставке Expo-2025, которая пройдет в 2025 году в городе Осака. С таким утверждением выступил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

По его словам, проведение РФ СВО на Украине "несовместимо с идеей "Создание общества будущего, в котором жизнь сияет", которая является темой выставки в Осаке". "Ожидается, что Россия не будет участвовать, если текущая ситуация не изменится. Правительство отреагирует соответствующим образом после тщательного рассмотрения будущей ситуации", - добавил Мацуно.

Решение о проведении Expo в Осаке было принято в 2018 году на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже. Кандидатура этого города набрала там больше голосов, чем Екатеринбург, занявший второе место.

Первая Expo состоялась в Лондоне в 1851 году. Париж был ее столицей не менее шести раз. Expo является самой крупной международной выставкой, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они демонстрируют свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Город Осака уже принимал Expo в 1970 году.