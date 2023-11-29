Армия Южной Кореи получила новые системы спутниковой связи

По данным Управления программ оборонных закупок, оборудование должно повысить операционный потенциал армии

СЕУЛ, 29 ноября. /ТАСС/. Подразделения сухопутных войск Республики Корея в тыловых районах получили более совершенные системы спутниковой связи. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Управление программ оборонных закупок.

Новое оборудование должно повысить операционный потенциал армии. Речь идет о проекте по улучшению системы командования, управления и связи C4I. Соответствующие разработки вели 17 месяцев, с конца октября новые системы используются в войсках.

21 ноября КНДР успешно запустила первый разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1". В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. В свою очередь в КНДР заявили о прекращении соблюдения всех ограничений.

Республика Корея из-за погодных условий перенесла запуск своего первого разведывательного спутника с 30 ноября на 2 декабря. Запуск планируется осуществить на ракете Falcon 9 американской компании SpaceX с базы Ванденберг в штате Калифорния.