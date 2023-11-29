Лукашенко назвал компромисс в создании Государства Палестина основой стабильности в мире

Президент Белоруссии поздравил коллегу из Палестины Махмуда Аббаса с Международным днем солидарности с палестинским народом

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Палестины Махмуда Аббаса с Международным днем солидарности с палестинским народом, пожелав скорейшего налаживания мирной жизни на их земле. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

"Сегодня большей части человечества понятно, что поиск исторического компромисса для создания Государства Палестина, установление справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке являются важной основой не только благополучия региона, но и стабильности во всем мире", - подчеркнул Лукашенко. Он пожелал Махмуду Аббасу и палестинскому народу "скорейшего достижения согласия и налаживания мирной жизни на их земле".

Президент подчеркнул, что Белоруссия последовательно выступает за неукоснительное выполнение Устава ООН. "В нынешний непредсказуемый период турбулентности в сферах глобальной политики, экономики и безопасности как никогда ранее актуально звучит одно из главных положений этого документа - принцип равноправия и самоопределения народов, который ставит целью развитие дружественных отношений между нациями на основе взаимного уважения", - отметил Лукашенко. Он обратил внимание на то, что на протяжении последних 75 лет становится "все более громогласным призыв палестинцев к международному сообществу поддержать их "на пути обретения государственности и национального суверенитета в соответствии с общепринятыми международно-правовыми нормами и решениями Генеральной Ассамблеи ООН".

В октябре Лукашенко заявил, что создание Государства Палестина будет способствовать достижению мира на Ближнем Востоке. Он выразил убежденность, что конфликт, обострившийся после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, не может быть разрешен силовым путем.