Парламент Киргизии в первом чтении одобрил законопроект об измени госфлага

Согласно документу, в частности, предлагается изменить форму лучей на нем "из волнообразных на форму, четко напоминающую лучи солнца"

БИШКЕК, 29 ноября. /ТАСС/. Депутаты парламента Киргизии одобрили в первом чтении проект закона, который предусматривает изменение рисунка государственного флага республики, передает корреспондент ТАСС.

За законопроект проголосовали 66 народных избранников, против - всего 8.

Во вторник проект закона "О внесении изменения в закон "О государственных символах Кыргызской Республики" одобрили члены парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Законопроект, авторами которого стали спикер Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов, предусматривает частичное изменение рисунка на национальном флаге республики. В частности, предлагается изменить форму лучей на нем "из волнообразных на форму, четко напоминающую лучи солнца".

В настоящее время флаг Киргизии представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета, на котором желтым цветом изображена верхняя часть юрты (тундук), от которой в разные стороны отходят 40 волнистых солнечных лучей.

Нынешний вариант национального флага Киргизии был принят депутатами парламента республики в марте 1992 года, и с тех пор его дизайн не менялся.