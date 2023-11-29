Спикер Рады отрицает, что между украинскими правительством и военными есть разногласия

Руслан Стефанчук заявил, что сообщения о разногласиях распространялись по "российским каналам" и в целом являются "пропагандой" Москвы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Разногласия не проявляются между политическим и военным руководством Украины, заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Никогда не было ни одного случая напряженности между политическим и военным руководством [Украины]", - сказал он в интервью газете Politico.

При этом Стефанчук утверждает, что сообщения о разногласиях распространялись по "российским каналам" и в целом являются "пропагандой" Москвы. В то же время сама газета отмечает, что отсутствие заметных успехов украинских войск во время так называемого контрнаступления привело к появлению первых публичных признаков трений между президентом Владимиром Зеленским и украинскими генералами.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в статье для издания The Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике эти слова Залужного. Как отмечало украинское издание "Страна", высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру в президенты. По оценке издания, подобное развитие событий поставило бы под вопрос победу действующего главы государства в случае проведения выборов.

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос ранее заявил, что президент проявил неуважение к Залужному, уволив в начале ноября без согласования с ним командующего силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Месяцем ранее он сообщал, что Киев с начала контрнаступления потерял свыше 90 тыс. военнослужащих, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов.