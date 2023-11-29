В Чехии заявили, что стоит вопрос о сохранении ОБСЕ в качестве действующей организации

Глава МИД страны Ян Липавский заявил, что не желает быть участником чего-либо, "что могло бы каким-то образом придать законность российской войне против Украины"

ПРАГА, 29 ноября. /ТАСС/. Вопрос о сохранении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в качестве действующей организации стоит перед ее государствами - членами после 24 февраля 2022 года. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, слова которого привел новостной портал seznam.cz.

"Перед нами встал [после 24 февраля 2022 года] и еще в значительном мере стоит вопрос о том, как сохранить ОБСЕ в качестве существующей и действующей организацией. Реальность такова, что в ОБСЕ состоят 57 [государств-]членов, включая РФ. Я, с другой стороны, решительно не желаю быть участником чего-либо, что могло бы каким-то образом придать законность российской войне против Украины", - сказал министр, отвечая на вопрос портала, не собирается ли Чехия по примеру стран Балтии и Украины игнорировать предстоящую встречу глав МИД стран ОБСЕ в Скопье.

Чешская делегация в столице Северной Македонии определит свою позицию, как сказал Липавский, исходя из того, "как будут развиваться переговоры". Он уточнил, что не планирует общаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который также должен прибыть в Скопье. Встреча ОБСЕ на уровне глав МИД пройдет в этом городе 30 ноября и 1 декабря.