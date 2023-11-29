Австралия откроет 4 тыс. мест для студентов в рамках реализации проектов AUKUS

На осуществление учебной программы направят $85 млн, подчеркнул министр обороны страны Ричард Марлз

СИДНЕЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство Австралии профинансирует открытие 4 тыс. дополнительных мест в 16 крупнейших университетах страны для создания кадровой основы в рамках проекта по строительству атомных подводных лодок AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США). Об этом сообщил министр обороны страны Ричард Марлз.

"Еще 4 тыс. студентов будут обучаться в 16 австралийских университетах при поддержке властей Содружества, что поможет нам вырастить квалифицированную рабочую силу, необходимую для реализации проекта строительства атомных подводных лодок AUKUS", - указал Марлз в заявлении, распространенном Минобороны.

Также министр подчеркнул, что на реализацию новой учебной программы будет направлено 128 млн австралийских долларов ($85 млн) и первая часть этого финансирования будет отправлена в университеты в начале 2024 года. "Дополнительные места будут созданы в рамках 38 учебных курсов, где изучаются математика, химия, физика и ряд инженерных дисциплин. Студенты смогут подать заявку и начать обучение с начала следующего учебного года", - сообщается в заявлении Марлза.

Партнерство AUKUS было создано в 2021 году. В его рамках предполагается вести совместно разработки новейших вооружений, а также создать атомный подводный флот для Австралии. Согласно договоренностям альянса, строительство серии подводных лодок SSN-AUKUS начнет Британия и позднее субмарины этого класса будут использовать морские силы обоих государств. После 20230 года производство будет перенесено в Австралию и уже в начале 2040-х годов Канберра получит первую подводную лодку отечественного производства. До этого австралийский подводный флот будет укреплен за счет трех подлодок класса "Вирджиния", закупленных в США.