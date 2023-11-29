СМИ: депутаты Сейма Польши готовы вечером распустить комиссию "по российскому влиянию"

Как отмечает интернет-портал onet.pl, это предложение внес генеральный секретарь оппозиционной партии "Гражданская платформа" Марчин Кервиньский

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Представители оппозиции, имеющей парламентское большинство в Сейме (нижней палате парламента), готовы проголосовать за роспуск государственной комиссии по "российскому влиянию" уже вечером в среду. Об этом сообщает интернет-портал onet.pl.

По данным портала, депутаты намерены проголосовать за отзыв всех девяти членов комиссии, которые были назначены в августе по решению прежнего состава Сейма, большинство в котором имела бывшая правящая партия "Право и справедливость" (ПиС). Тогда этот шаг "вызвал возмущение оппозиции и большей части юристов, которые указывали, что создание [комиссии] однозначно не соответствует конституции".

Предложение о ликвидации комиссии по "российскому влиянию" внес генеральный секретарь оппозиционной партии "Гражданская платформа" Марчин Кервиньский. В составленном оппозицией альтернативном правительстве он занимает пост главы МВД.

30 августа на последнем заседании Сейма прежнего состава депутаты утвердили кандидатуры девяти членов комиссии, которые были выдвинуты ПиС. Оппозиционные партии выборы членов комиссии и ее работу игнорировали.

В конце мая президент Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон о создании госкомиссии по "российскому влиянию" на решения, принятые властями республики с 2007 года по 2022 год. В ее цели входил анализ работы государственных служащих, фактов передачи информации третьим лицам, а также изучение влияния на содержание управленческих решений, принятие "вредных решений", заключение контрактов и обращение с государственными или корпоративными средствами.