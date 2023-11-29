МИД Ирана объяснил перенос визита Раиси в Турцию

По данным ведомства, поездку иранского лидера отложили из-за проведения заседания Совета безопасности по ситуации в секторе Газа

ДУБАЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Визит президента Ирана Эбраима Раиси в Турцию был отложен из-за проведения заседания Совета безопасности (СБ) ООН по ситуации в секторе Газа, президенты обсудили это в ходе телефонного разговора. С таким заявлением выступил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Официальный визит президента Раиси в Анкару был запланирован, однако отложен по причине проведения заседания СБ ООН, которое будет посвящено ситуации в секторе Газа и на которое получили приглашение главы МИД Ирана и Турции. В ходе телефонного разговора президенты двух стран согласились, что запланированный визит состоится через несколько дней, и в ходе него стороны обсудят итоги заседания СБ", - приводит слова Абдоллахияна агентство IRNA.