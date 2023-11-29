Лукашенко вылетел в ОАЭ для участия в саммите ООН по климату

Президент Белоруссии планирует представить подходы и предложения республики по решению глобальных вопросов климатической и экологической безопасности

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты для участия в саммите ООН по климату, который открывается 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Глава белорусского государства примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата под эгидой ООН. В глобальном форуме планируется широкое участие первых лиц - внушительный и представительный состав делегаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко представит подходы и предложения Белоруссии по решению глобальных вопросов климатической и экологической безопасности, на полях саммита он проведет несколько встреч и переговоров.

Ранее президент сообщал, что в Дубае планирует встречи с коллегами из отдельных африканских государств, чтобы договориться с ними "о переговорах и при необходимости визитах в африканские страны".