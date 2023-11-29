Иранская делегация не сможет принять участие в заседании СБ ООН из-за задержки выдачи виз

Глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что выдачу задержало правительство США

ДУБАЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Делегация Ирана не сможет принять участие в заседании Совета безопасности (СБ) ООН по ситуации в секторе Газа из-за того, что правительство США задержало выдачу виз ее членам. С таким заявлением выступил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Американское правительство задержало выдачу виз мне и другим членам иранской делегации, что лишило нас возможности участвовать во встрече, которая пройдет в ООН сегодня", - приводит его слова агентство IRNA.