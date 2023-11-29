Турция может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО в ближайшие недели

Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём отметил, что страна ожидает осуществления ратификации

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Турции, как ожидается, ратифицируют заявку Швеции на присоединение к НАТО в течение нескольких недель. Об этом сообщил министр иностранных Швеции Тобиас Билльстрём по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран альянса, которые собираются в Брюсселе второй день подряд.

"Мы ожидаем осуществления ратификации. Вчера у меня была двусторонняя встреча с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которой он заявил, что, как он ожидает, ратификация состоится в ближайшие недели", - сказал он.

По словам министра, Турция выдвинула ранее несколько условий для одобрения протокола вступления Швеции в альянс, которые Стокгольм "намерен выполнить". Новых требований, указал Билльстрём, Анкара не выдвигала.

"Теперь вопрос одобрения ратификации - за парламентами Турции и Венгрии", - добавил глава шведского МИД.

Также Билльстрём заверил журналистов, что его венгерский коллега Петер Сийярто сказал ему, что Венгрия "не будет последней страной, которая ратифицирует заявку". "Это означает, что в большей степени речь идет об Анкаре, чем о Будапеште", - добавил он.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на текущий момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму и эффективно пресекали подобные инциденты.