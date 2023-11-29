Глава МИД Эстонии допустил возможность закрытия границы с Россией

При этом глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс ранее утверждал, что страна пока не будет следовать примеру Финляндии и закрывать границу

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил возможность закрытия границы с Россией.

"Мы готовы закрыть [границу с РФ], если это понадобится. <...> Мы это обсудим, если это понадобится для поддержки Финляндии. <...> Это может случиться. Эта ситуация не является обычным примером миграции", - заявил Цахкна по прибытии на встречу министров иностранных дел НАТО.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс утверждал, что страна пока не будет следовать примеру Финляндии и закрывать границу с Россией прямо сейчас.

Как сообщил 27 ноября портал Yle, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что последний работающий контрольно-пропускной пункт на границе с РФ "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России) будет закрыт. Все КПП на границе с РФ будут закрыты с 30 ноября по 13 декабря. Представитель пограничной службы Матти Сарасмаа уточнил, что железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией продолжится. Агентство Reuters со ссылкой на финское правительство сообщило, что ограничения на границе с РФ не будут затрагивать грузовой транспорт.