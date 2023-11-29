Казахстан решил не внедрять обязательную дактилоскопию с 2024 года

Как сообщила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, для иностранцев снятие отпечатков пальцев будет обязательным

АСТАНА, 29 ноября. /ТАСС/. Введение в Казахстане обязательной дактилоскопической регистрации, которое власти республики запланировали на январь 2024 года, будет отменено. Об этом сообщила депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Екатерина Смышляева.

"Важная новелла законопроекта - это отмена обязательной дактилоскопии, которая должна была заработать в ЦОН (центрах обслуживания населения - прим. ТАСС) при документировании с 1 января 2024 года", - прокомментировала Смышляева законопроект по вопросам государственной корпорации. Ее слова привело издание Tengrinews.kz.

По словам депутата, "решение было инициировано в связи с многочисленными обращениями, мнениями экспертов по вопросам безопасности и соблюдению конституционных прав граждан". Депутат отметила, что "дактилоскопия останется [возможной] по желанию гражданина" Казахстана, указав, что для иностранцев снятие отпечатков пальцев будет обязательным.

Власти Казахстана намеревались ввести обязательную дактилоскопическую регистрацию граждан при выдаче документов, удостоверяющих личность. МВД представило в июне президенту республики Касым-Жомарту Токаеву проект "Дактилоскопическая регистрация". Его главной особенностью являлось распознавание лица при фотографировании, что позволяло исключить факты незаконного документирования граждан.