В Таджикистане ужесточили наказания за подделку и езду с чужими автономерами

Штраф теперь составляет от 2040 до 3400 сомони, также ввели уголовную ответственность за езду с поддельными номерами

ДУШАНБЕ, 29 ноября. /ТАСС/. Административную ответственность за езду с чужими автомобильными номерами, а также уголовную ответственность за подделку госномеров ужесточили в Таджикистане. Штраф за поездку с чужим номером вырос в три раза, а за подделку номерной таблички увеличен до пяти раз или грозит теперь только реальным сроком в колонии, следует из законов о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК).

Поправки, в частности, внесены в статью 313 КоАП, которая предусматривает ответственность за управление транспортным средством с чужим номером или передачу номеров другому лицу. "[Такие нарушения] влекут наложение штрафа в размере от 30 до 50 показателей для расчетов или лишение права управления транспортным средством сроком на один год", - говорится в законе, опубликованном в банке правовой информации Таджикистана.

Таким образом, штраф теперь составляет от 2040 до 3400 сомони (от $188 до $313). В предыдущей редакции статьи КоАП штраф был от 680 до 1020 сомони (от $63 до $94), а лишиться прав можно было на полгода. Кроме того, статья теперь не предполагает административной ответственности за езду с поддельным номером.

За подделку номеров также ужесточили ответственность, приняв изменения в статью 212(1) УК. Изготовление, хранение, использование или передача другому лицу поддельного госномера теперь влечет штраф от 34 тыс. до 68 тыс. сомони (от $3,1 тыс. до $6,2 тыс.) или лишение свободы на срок до двух лет. Все штрафы в республике вырастут на 5,88% с 1 января 2024 года, так как увеличится показатель для расчетов с 68 до 72 сомони.

В указанную статью УК добавили ответственность за использование поддельных госномеров для совершения или сокрытия другого преступления. "[Такое нарушение] наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет", - говорится в тексте закона.

В июле в пресс-службе президента Таджикистана Эмомали Рахмона сообщили об увольнении главой государства начальника ГАИ и поручении всем сотрудникам ведомства пройти переаттестацию. Причиной была названа ситуация с соблюдением правил дорожного движения, в том числе езда с поддельными номерами и без номеров. В пресс-службе МВД республики тогда заявляли, что создали рабочую группу по внесению изменений в УК.