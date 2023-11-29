СМИ: ХАМАС ставит условием освобождения солдат Израиля постоянное прекращение огня в Газе

Как сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария", палестинские радикалы подтвердили, что "условия освобождения израильских военных будут другими"

КАИР, 29 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС связывает переговоры об освобождении взятых в плен израильских военных с постоянным прекращением огня в секторе Газа. Об этом передает египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его информации, палестинские радикалы подтвердили, что "условия освобождения израильских военных будут другими". В частности, переговоры по этому вопросу включают в себя обсуждение "окончания военных действий и снятия блокады" с сектора.

Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан уточнил в комментарии телеканалу Al Arabiya, что "пока слишком рано и трудно говорить о переговорах [по освобождению] военных в условиях продолжающихся страданий палестинского народа и израильской агрессии". По его словам, "условием для этого обсуждения является прекращение войны".

Хамдан подтвердил и то, что ХАМАС считает возможным продление гуманитарного перемирия еще на несколько дней. "Продление перемирия на дополнительные дни возможно, и переговорный процесс движется в двух направлениях: первое - гуманитарное, которое предполагает освобождение как можно большего числа заложников, второе - политическое, связанное с прекращением агрессии и снятием блокады с сектора Газа, <...> что откроет дверь к заключению сделки по обмену, в которую войдут все заложники".

27 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что Израиль и ХАМАС при помощи посредников достигли принципиальной договоренности о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня. Пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну сообщил ТАСС, что новая сделка с Израилем будет действовать на прежних условиях, то есть ежедневно вплоть до 30 ноября в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных.