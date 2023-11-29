Спикер Сейма Литвы заявила, что налог на оборону возможен по политическому решению партий

По оценке председателя комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса, решение о налоге на оборону следует принять в 2024 году

ВИЛЬНЮС, 29 ноября. /ТАСС/. Введение налога на оборону Литвы возможно при условии принятия партиями политического решения. Об этом заявила в эфире радиостанции Žinių radijas спикер Сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

"Идея налога на оборону, о котором идут активные дискуссии, может принять реальные черты, если об этом договорятся все парламентские партии", - сказала она.

В Литве в 2024 году состоятся выборы трех уровней: президента, депутатов Европарламента и парламентские выборы. "В решении фундаментального вопроса государственной безопасности политики должны перешагнуть через предвыборные расчеты", - отметила спикер.

По оценке председателя комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса, решение о налоге на оборону следует принять в 2024 году. Тогда налог начнет действовать с 2025 года.