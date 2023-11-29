Глава МИД Люксембурга сравнил роль Европы в украинском конфликте с конфетти

Ксавье Беттель заявил, что к Европе не прислушиваются

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Мировое сообщество не прислушивается к мнению Европы в конфликте на Украине, ее роль равносильна конфетти. Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран альянса, которые собираются в Брюсселе второй день подряд.

По его словам, Люксембург хотел бы мира на Украине. Глава МИД напомнил, что на посту премьер-министра герцогства, который он недавно покинул, заявлял о необходимости действий со стороны лидеров КНР и США для урегулирования конфликта. "К Европе не прислушиваются, есть ощущение, что мы - конфетти во всей этой [ситуации]", - считает дипломат.

Он добавил, что страны Евросоюза должны продолжать помогать Киеву. "Мы, люксембуржцы, направляем около 16% нашего оборонного бюджета Украине, это очень много", - отметил Беттель. По его оценкам, никто в настоящий момент не может сказать, станет ли Украина частью НАТО, поэтому материальная поддержка со стороны ЕС необходима.

17 ноября Беттель сменил на посту главы МИД Люксембурга ветерана европейской дипломатии Жана Ассельборна, который занимал этот пост с 2004 года. До этого Беттель в течение 10 лет - с 2013 года - был премьер-министром герцогства.