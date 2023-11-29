В Белоруссии учредителя неформального "Союза матерей" обвинили в экстремизме

По данным Генеральной прокуратуры страны, на одном из интернет-ресурсов подозреваемая разместила видеозапись, в которой содержалась клевета в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, в том числе обвинения в совершении тяжкого преступления

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Барановичская межрайонная прокуратура возбудила уголовные дела по фактам создания и руководства экстремистским формированием, публичного оскорбления президента Белоруссии и клеветы в его адрес, а также содействия экстремистской деятельности. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

"Согласно материалам дела, 60-летняя подозреваемая, "учредитель" так называемого "Союза матерей Беларуси" не позднее февраля 2022 года с использованием компьютерной техники, мобильных устройств, интернет-ресурсов, мессенджера Telegram и иных платформ создала и руководила экстремистским формированием", - заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, на одном из интернет-ресурсов подозреваемая 8 марта 2023 года разместила видеозапись, в которой содержалась клевета в отношении Александра Лукашенко, в том числе обвинения в совершении тяжкого преступления. В Генпрокуратуре проинформировали, что муж фигурантки дела, который имеет такой же процессуальный статус, 6 и 8 марта 2023 года дал интервью для экстремистского формирования. Он же в 2022 году на своей странице в социальных сетях разместил оскорбления в адрес президента страны. "Супруги в настоящее время находятся за пределами Республики Беларусь", - уточнили в ведомстве.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовные дела в Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета, отметили в Генпрокуратуре Белоруссии.