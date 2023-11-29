Спикер Сейма Литвы возглавит список либералов на парламентских выборах

Виктория Чмилите-Нильсен сообщила, что не собирается баллотироваться на президентских выборах

ВИЛЬНЮС, 29 ноября. /ТАСС/. Спикер Сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен намерена возглавить список партии "Союз либералов Литвы", председателем которой она является, на парламентских выборах 2024 года, но не собирается баллотироваться на президентских выборах. Об этом она заявила в эфире радиостанции "Жиню радияс".

"Я возглавлю список нашей партии на парламентских выборах. В президентских выборах как кандидат участвовать не намерена", - сказала она.

Президентские выборы состоятся 12 мая 2024 года, осенью того же года предстоят выбор в Сейм. Их дата еще не названа. Это должно быть сделано не менее чем за полгода до дня голосования.

"Правление партии заслушало аргументы в пользу и против выставления от либералов кандидатуры на президентских выборах. Было решено сконцентрироваться на парламентских выборах", - сказала спикер.