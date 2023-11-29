СМИ: визит Раиси в Турцию отложили из-за его попыток надавить на Эрдогана

Как сообщила газета Ash-Sharq al-Awsat, президент Ирана хотел, чтобы турецкое руководство не разорвало дипломатические отношения с Израилем и ограничилось отзывом своего посла

ДУБАЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Анкару был отложен в последний момент из-за попыток главы правительства исламской республики оказать давление на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы тот занял более жесткую позицию по происходящему в секторе Газа. С таким утверждением выступила газета Ash-Sharq al-Awsat со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, Раиси пытался надавить на руководство Турции из-за того, что оно не разорвало дипломатические отношения с Израилем и ограничилось отзывом своего посла. Газета также утверждает, что обострение ситуации на Ближнем Востоке выявило скрытые противоречия в отношениях между Тегераном и Анкарой, связанные с их соперничеством за влияние на радикальное палестинское движение ХАМАС. Одним из камней преткновения, подчеркивает издание, стало освобождение граждан Таиланда, удерживаемых в Газе: иранская сторона утверждает, что именно она сыграла ключевую роль в этом процессе, хотя ХАМАС заявило 26 ноября, что освободило взятых в заложники подданных Таиланда благодаря посредническим усилиям Эрдогана.

Турция и Иран пока не прокомментировали публикацию газеты.

В среду министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что визит президента Ирана в Турцию был отложен из-за проведения заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Газе. Как уточнил глава МИД, Раиси и Эрдоган планируют встретиться через несколько дней, чтобы обсудить итоги заседания СБ.