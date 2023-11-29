Посла Афганистана вызвали в МИД Пакистана в связи с терактом в Хайбер-Пахтунхве

Ему выразили глубокую обеспокоенность продолжающимся использованием афганской территории для террористических атак

ИСЛАМАБАД, 29 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Пакистана вызвало посла Афганистана в связи с терактом в провинции Хайбер-Пахтунхва, совершенным 26 ноября смертником из базирующейся на афганской территории запрещенной группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, пакистанская ячейка запрещенного в РФ движения "Талибан"). Об этом сообщила газета The Express Tribune.

По ее данным, представители МИД выразили послу глубокую обеспокоенность продолжающимся использованием территории Афганистана для террористических атак на Пакистан. Министерство потребовало прекращения деятельности всех антипакистанских экстремистских группировок, немедленного расследования обстоятельств нападения смертника на военную автоколонну в районе города Банну в провинции Хайбер-Пахтунхва, наказания виновных в этом преступлении и выдачи Хафиза Гюля Бахадура, главаря фракции ТТП, организовавшего нападение.

Теракт в Банну стал 16-й вылазкой террористов-смертников в 2023 году в Пакистане. Она привела к гибели двух человек и ранению 13. По данным СМИ, на этой неделе Кабул снова отверг призыв Исламабада применить силу против боевиков ТТП, из-за чего отношения двух стран остаются в тупике на фоне роста напряженности. Временное правительство Афганистана, сформированное движением "Талибан", предлагает Пакистану поиск альтернативных, но исключительно мирных путей нейтрализации ТТП.

Исламабад готов рассмотреть вопрос о возобновлении диалога с группировкой, если она полностью сложит оружие и подчинится конституции и законам страны. В декабре 2022 года переговоры властей Пакистана с ТТП зашли в тупик и были прерваны. По данным МВД, с августа 2021 года, когда талибы захватили власть в Афганистане, число терактов в Пакистане возросло на 60% и составило 420. Количество вылазок террористов-смертников увеличилось на 500%, до 141.