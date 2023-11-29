Times: Израиль не отказался от планов ликвидировать лидеров ХАМАС в Катаре

По данным газеты, еврейское государство воздержится от подобных операций, пока в Дохе идут переговоры об освобождении удерживаемых боевиками израильских заложников

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Израиль не собирается отказываться от планов ликвидировать проживающих в Катаре лидеров палестинского радикального движения ХАМАС в будущем, однако воздержится от подобных операций, пока в Дохе идут переговоры об освобождении удерживаемых боевиками израильских заложников. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в Катаре опасаются, что израильские спецслужбы могут уничтожить председателя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и главу представительства движения за рубежом Халеда Машаля. Источник The Times в израильской разведке заявил, что отказ от ликвидации лидеров боевиков в Дохе носит временный характер. "Это временная мера, чтобы обеспечить сотрудничество Катара [в вопросе освобождения заложников]. "Моссаду" может потребоваться около года на планирование убийств. Уверен, что подготовка уже началась", - сказал он.

Бывший высокопоставленный сотрудник Службы общей безопасности и полиции Израиля Ашер Бен-Арци также допустил проведение подобных операций. "Ликвидация возможна, но я не думаю, что она будет проведена в Катаре, пока глава "Моссада" или другие координаторы ведут переговоры по заложникам", - отметил он.