В Венгрии заявили, что не поставляли вооружения на Украину и не будут

Это затягивает конфликт, подчеркнул глава МИД Петер Сийярто

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Венгрия не поставляла и не будет поставлять вооружения на Украину, поскольку это затягивает конфликт. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью американскому телеканалу CNBC в бельгийской столице.

"Что мы никогда не делали и не будем делать, так это поставлять вооружения, потому что мы думаем, что вместо оружия нужно принести мир в этот регион. Чем больше оружия поставляется, тем дольше будет длиться война и больше людей умрет", - сказал министр. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что речь идет не только об украинцах, но и о венграх, поскольку на Украине проживает большая венгерская община. По словам Сийярто, ее представителей призывали воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и "многие из них уже погибли".

"Мы должны многократно увеличить усилия по установлению мира дипломатическими путями", - заключил политик, поясняя, в чем заключается "моральная позиция" Венгрии. Важно держать каналы общения открытыми, подчеркнул министр, именно поэтому премьер Венгрии Виктор Орбан встречался с президентом России Владимиром Путиным в октябре в Пекине.

Как накануне отметил Сийярто, министры иностранных дел стран НАТО на своей встрече в Брюсселе признали, что контрнаступление украинской армии провалилось, не оправдало их ожиданий и принесло результаты, которые гораздо хуже того, на что они рассчитывали.