Власти Молдавии создадут комиссию для помощи протестующим фермерам

В отрасли наступил кризис, и аграрии потребовали от правительства ввести мораторий на штрафы банков за несвоевременное погашение кредитов

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии сформирует комиссию для определения неплатежеспособности фермеров, проводящих акции протеста и требующих от властей ввести мораторий на штрафные санкции банков за несвоевременное погашение кредитов из-за кризиса в отрасли. Об этом сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля.

"Создание комиссии по определению неплатежеспособности фермеров необходимо, чтобы выработать практические решения, которые можно будет применять справедливо и эффективно. Помощь будет направлена тем, кто сталкивается со значительными финансовыми трудностями и нуждается в разъяснении правовой базы для управления трудными ситуациями", - сказал министр на брифинге. По его словам, решение о формировании комиссии будет обсуждаться с участием всех заинтересованных сторон: фермеров, представителей органов государственной власти, коммерческих банков и поставщиков удобрений, фитосанитарной продукции и семян. Итоговое решение подлежит утверждению комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве республики.