29 ноября, 10:12
Военная операция на Украине

СМИ: в Днепре военкомат выписал повестку 86-летней пенсионерке с медицинским образованием

Согласно информации издания "Страна", на ситуацию пожаловалась внучка женщины, продемонстрировавшая ее паспорт, где указан 1937 год рождения

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Представители территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) города Днепр (ранее - Днепропетровск) выписали повестку 86-летней женщине с медицинским образованием. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

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Согласно информации издания, на ситуацию пожаловалась внучка женщины, продемонстрировавшая ее паспорт, где указан 1937 год рождения. Пенсионерка выехала из Артемовска в марте, получив временную регистрацию в Днепре, отмечает издание.

С 1 октября, согласно постановлению правительства Украины, на военный учет обязаны встать все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.

В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. 24 ноября украинский президент анонсировал новый комплексный план проведения мобилизационных мероприятий. 

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