В НАТО упомянули русскоязычные меньшинства, отвечая на вопрос об угрозах для Прибалтики

Командующий многонациональным корпусом альянса "Северо-Восток" генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт отметил, что при изучении карты, "становится очевидным, что география Эстонии, Латвии, Литвы и Польши характеризуется наличием России и Белоруссии на востоке"

МАДРИД, 29 ноября. /ТАСС/. НАТО "принимает во внимание" наличие в странах Балтии русскоговорящего населения. Об этом заявил командующий многонациональным корпусом альянса "Северо-Восток" генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт в интервью газете El Mundo.

Отвечая на вопрос о том, как бы он определил основные угрозы в балтийском регионе, военный уточнил: "Когда изучаешь карту, становится очевидным, что география Эстонии, Латвии, Литвы и Польши характеризуется наличием России и Белоруссии на востоке". "Кроме того, в трех балтийских странах проживает значительное количество русскоязычных меньшинств, - добавил он. - Не ставя под сомнение их преданность своим странам, <...> это дает нам дополнительные важные факторы, которые мы должны принимать во внимание".

Комментируя действия российской армии на Украине, фон Зандрарт отметил: "Мы наблюдали довольно традиционный подход с сильным упором на артиллерию и высокую концентрацию сухопутных сил". "С нашей точки зрения, это не наводит на мысль, что российская армия слаба, а говорит о том, что у нее другой подход к операциям, а также к командованию и контролю, - утверждал он. - Это организация, которая обучается, с сильным желанием победить".