Глава МИД Армении примет участие во встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ

Арарат Мирзоян отправился с рабочим визитом в Северную Македонию, сообщила пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян

ЕРЕВАН, 29 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправился с рабочим визитом в Северную Македонию для участия во встрече глав МИД стран ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян в соцсети X (ранее Twitter).

"Арарат Мирзоян отправился с рабочим визитом в Скопье, где примет участие в 30-й встрече Совета министров ОБСЕ. В ходе визита также запланированы двусторонние встречи", - отметил он.

Ранее Мирзоян отказался принять участие в совместном заседании Совета глав МИД, глав оборонных ведомств и секретарей Советов безопасности ОДКБ, которое прошло 22 ноября в Минске.