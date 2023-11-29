Суд ЕС постановил отменить санкции против Александра Пумпянского

Однако сыну бизнесмена Дмитрия Пумпянского отказали в выплате компенсации морального ущерба в €100 тыс.

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Суд ЕС постановил исключить сына бизнесмена Дмитрия Пумпянского - Александра - из черного списка Евросоюза, однако отказал ему в выплате компенсации морального ущерба в €100 тыс., говорится в опубликованном в среду решении суда.

"Суд постановил <...> отменить решения Совета ЕС от 14 сентября 2022 года (которым бизнесмен был внесен в черный список - прим.ТАСС), решение от 13 марта 2023 года и от 13 сентября 2023 года (которыми действия санкций были продлены - прим. ТАСС), в том что касается Александра Пумпянского. Суд постановил отказать в возмещении морального ущерба", - говорится в заявлении суда.