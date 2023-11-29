Минздрав Италии сообщил, что случаи ОРЗ в Китае никак не связаны с COVID

Глава отдела профилактики ведомства Франческо Вайя заявила, что речь идет о пневмонии, которую страна "может легко контролировать с помощью имеющихся у нее лекарств"

РИМ, 29 ноября. /ТАСС/. Случаи острых респираторных заболеваний (ОРЗ) в Китае никак не связаны с коронавирусом. Об этом заявил глава отдела профилактики министерства здравоохранения Италии Франческо Вайя в интервью Sky TG24.

"Мы не должны пугаться случаев заболевания во Франции, никакой чрезвычайной ситуации нет, даже ВОЗ говорит об этом. Мы должны быть начеку и продолжать мониторинг, но беспокойства нет. Сейчас нет мутировавшего вируса, который мог бы нас беспокоить, эти пневмонии не имеют абсолютно никакого отношения к COVID", - сказал Вайя, который ранее возглавлял римский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, отвечая на вопрос о вспышке ОРЗ в Китае. Это ведущее итальянское медучреждение занималось лечением и исследованиями заболевания COVID-19.

По словам эксперта, речь идет о пневмонии, которую Италия "может легко контролировать с помощью имеющихся у нее лекарств".

Ранее власти Китая сообщили о росте количества случаев острых респираторных заболеваний в стране. Представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что число случаев ОРЗ в Китае в ближайшее время продолжит расти. Он уточнил, что в основном зафиксированные в последнее время случаи заболевания вызваны вирусом гриппа, но также у ряда больных наблюдаются риновирус, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус.