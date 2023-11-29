Посол Ирана в РФ приветствовал перемирие в Газе

Казем Джалали при этом заявил о необходимости полного прекращения огня

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Иран приветствует гуманитарную паузу в рамках договоренностей Израиля и ХАМАС, но необходимо полностью прекратить боевые действия. Об этом заявил иранский посол в РФ Казем Джалали в эфире телеканала "Россия-24".

"То, что сейчас важно, заключается в том, чтобы все приложили усилия к тому, чтобы прекращение огня было устойчивым. Мы приветствуем любое прекращение огня и считаем это положительным, но прекращение огня должно двигаться в сторону того, чтобы оно стало устойчивым, чтобы завтра опять не началось кровопролитие", - сказал он.

Посол напомнил о заявлениях израильского руководства о том, что необходимо полностью уничтожить ХАМАС. По его мнению, это невозможно. "Допустим, уничтожили ХАМАС. Вот этот народ, который сегодня является свидетелем убийств, преступлений, он завтра будет молчать перед Израилем? Когда человек потеряет всю свою жизнь, семью, дети маленькие, которые теряют своих отцов, семью, они через 10-15 лет становятся хамасовцами. Поэтому это ошибочно. Первый шаг - прекращение огня, потом оказание гуманитарной помощи, передача им топлива, а потом подумать насчет других вопросов, каким образом восстанавливать Газу и эти разрушения, и потом останется вопрос, каким образом решить этот вопрос в регионах. Потом об этом надо размышлять", - полагает дипломат.

22 ноября ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября, в тот же день была освобождена первая группа заложников.

Изначально в соглашении была оговорена возможность продления этой паузы на день за освобождение каждой дополнительной группы из 10 заложников. В понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня. Как сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну, перемирие в Газе будет продлено на два дня на прежних условиях. Власти Израиля до сих пор официально не подтвердили согласия на продление четырехдневной паузы, хотя за день до истечения ее срока премьер-министр Биньямин Нетаньяху положительно высказывался о такой возможности.