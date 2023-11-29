Главы МИД НАТО обсудили в Брюсселе углубление партнерства с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что альянс организации сохраняет единство

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Руководители внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса на заседании Совета Украина - НАТО обсудили в том числе углубление партнерства с Киевом. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Альянс НАТО сохраняет единство. Мы обсудили множество разных вопросов в ходе встречи министров иностранных дел - от наших ожиданий от саммита [альянса] в Вашингтоне в следующем году, и до способов углубления партнерства с Украиной, а также вопрос о поддержке евроатлантического будущего Западных Балкан", - написал главный американский дипломат в соцсети X (ранее Twitter).

Подробностей состоявшихся в Брюсселе дискуссий госсекретарь США не привел.

29 ноября в Брюсселе проходит первое заседание Совета Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел, однако ранее представители альянса и США заявили, что не ожидают принятия на этой встрече практических решений. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, на заседании будут обсуждаться перспективы дальнейшего сближения Украины с альянсом с пониманием того, что она не может стать его членом в разгар военного конфликта.